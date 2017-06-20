網球》盧一哥肘傷退賽 哈雷草地再戰費天王破局

盧彥勳因傷退場。（取自盧彥勳臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國哈雷草地男網賽如火如荼進行，「寶島一哥」盧彥勳抽中「籤王」，單打首輪原定再戰坐擁史上最多18座大滿貫冠軍的瑞士頭號種子費德爾（Roger Federer），但因右手肘舊傷未癒，盧一哥賽前抱憾退出，也令球迷朋友頻呼：「可惜！」

33歲的盧彥勳寶刀未老，目前世界男單排名73，先前法網紅土大滿貫肘傷不適，返台休養調整多日後，遠征哈雷仍未痊癒，只能無奈退出中央球場的單打首輪賽事。目前盧彥勳暫定從下一站土耳其男網賽再出發，希望7月初溫布頓草地大滿貫賽前，能儘快找回最佳狀態。

至於快滿36歲的費爸，則是賽史8屆冠軍，不過「草地之王」休兵長達2個多月，上週德國斯圖加特重出江湖卻爆冷一戰出局，如今哈雷首戰對手，則改為日本杉田祐一。過去費爸與盧彥勳交手3回全勝，2014年在此8強原要第4度過招，但盧因傷退賽，如今又出狀況，台將想完成「遲來復仇」只能再等等。