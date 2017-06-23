MLB》想買馬林魚 基特團隊還籌不出資金
2017/06/23 11:20
基特。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前洋基球星基特（Derek Jeter）頻傳要買下馬林魚，今天傳出他的團隊目前還沒籌出先前出價的13億美金（約390億台幣），仍在尋求其他合作夥伴。
《美聯社》指出，基特團隊已經在紐約與馬林魚管理階層會面，並表示他尚未籌到足夠的資金，仍在與其他資金來源洽談。這次會面尚未公開，因此消息來源不願意具名。
基特團隊的對手羅姆尼（Tagg Romney）團隊也開出相同價碼，雙方競逐與馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）買下球隊，而當初羅瑞亞僅花了1.58億美金購買馬林魚。
相關新聞
- MLB》單局灌8分 太空人退運動家收本季第50勝（影音）
- MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打
- MLB》連2年入選明星賽 主戰捕手竟遭DFA
- MLB》世界大賽英雄變盲砲 小熊決定下放3A
- MLB》長期受背傷所苦 「A-Gon」可能退休
推薦新聞
-
NBA》朗佐進湖人 總仔愛他的無私 前輩推特先嗆聲2017/06/23 11:40
-
NBA》馬刺打算交易D.格林 與騎士談判中2017/06/23 09:44
-
MiLB》張育成又轟了！叩關台灣2A單季最多全壘打2017/06/23 09:42
-
MLB》連2年入選明星賽 主戰捕手竟遭DFA2017/06/23 08:45
-
NBA》選秀日丟震撼彈 公牛送巴特勒去灰狼換第7順位2017/06/23 08:12