MLB》想買馬林魚 基特團隊還籌不出資金

基特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基球星基特（Derek Jeter）頻傳要買下馬林魚，今天傳出他的團隊目前還沒籌出先前出價的13億美金（約390億台幣），仍在尋求其他合作夥伴。

《美聯社》指出，基特團隊已經在紐約與馬林魚管理階層會面，並表示他尚未籌到足夠的資金，仍在與其他資金來源洽談。這次會面尚未公開，因此消息來源不願意具名。

基特團隊的對手羅姆尼（Tagg Romney）團隊也開出相同價碼，雙方競逐與馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）買下球隊，而當初羅瑞亞僅花了1.58億美金購買馬林魚。

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