NBA》馬刺醞釀交易 球星艾德瑞吉不爽了

艾德瑞吉（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是NBA選秀會，眾多交易傳聞也甚囂塵上，先前傳出馬刺有意交易明星大前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge），儘管目前交易尚未成真，但雙方的關係恐怕已經出現裂痕。

《USA Today》報導指出，艾德瑞吉對馬刺將他放上交易談判桌相當不開心，他在2年前透過名教頭帕波維奇（Gregg Popovich）的積極遊說下與馬刺簽下4年8400萬美元的頂薪，2年來平均繳出17.6分、7.9籃板、1.2阻攻的成績。

不過馬刺總管布佛德（R.C Buford）在選秀會結束後出面滅火，表示對目前的陣容感到滿意，意即艾德瑞吉將不會被交易，不過此舉能否安撫球員仍有待觀察。

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