美巡賽》Walmart NW Arkansas錦標賽首回合 錢珮芸並列18名

南韓朴城炫。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓年輕好手朴城炫，今天在美國LPGA巡迴賽Walmart NW Arkansas錦標賽第1回合，打出精采的63桿，早早站上領先位置。台灣女將錢珮芸則以68桿暫時並列18名。

這是朴城炫第1次參加這場比賽，但在需要精準鐵桿表現的Pinnacle俱樂部，她打下9個博蒂，只有1個柏忌。她在當地時間上午出發，第2洞起，7洞抓下6隻小鳥，只在短洞第6洞吞下1個柏忌。前9洞她以31桿打完，後9洞則有3個博蒂進帳。

朴城炫表示，這回合她的木桿開球並不是那麼好，只打上8個球道，但鐵桿適時救援，加上推桿手感絕佳，只花24次推桿，她說：「靠著推桿，我打出最佳的表現，非常好。」

今年投入LPGA巡迴賽至今，朴城炫還沒被淘汰過，她的穩定表現，讓她站穩年度最佳新人積分榜首位置。

南韓柳蕭然、美國麥唐諾和英格蘭的德，今天同以65桿完賽，並列第2名。地主球迷最愛的路易絲，則以66桿和另外4人並列第5。

台灣女將以錢珮芸成績較好，她從後9洞出發，9洞打完賺進4隻鳥只花了31桿。但回到前9洞吞了兩個柏忌、1個博蒂，68桿完賽，目前並列18名。徐薇淩鐵桿失準，72桿完賽，暫時並列86名。曾雅妮73桿，李旻74桿，龔怡萍75桿完賽。

錢珮芸。（資料照）

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