日職》史上罕見 球在3萬名觀眾前突然消失（影音）

〔體育中心／綜合報導〕廣島昨天對阪神的比賽，出現一幕前所未見的場面，田中廣輔在第一局將球擊向左外野深遠處，沒想到球在3萬多名球迷面前當場消失，讓所有人都嚇一跳。

這球擊向左外野，阪神福留孝介跳起來要接球，結果沒接到，但是球也沒有越過全壘打牆，消失在球場上。後來觀看重播才發現，原來球直接打穿全壘打牆防護墊，卡在裡面，所以球才會消失。

球卡在牆裡面。（取自體育報知）

起初壘審先判定全壘打，後來才藉由重播改判成二壘打。裁判表示，福留孝介一開始感覺有接到，但是手套沒有球，感覺也沒過牆，但球找不到，雖然先判全壘打，隨即決定要啟動重播再看一次，因而改判。田中廣輔打穿的破裂處，也在5局結束修補完成。

側面重播：

マツダ広島のラバーフェンスは信用ならへんな#マツダ広島 pic.twitter.com/xSmMPbEmtk — 宮脇 裕紀 （@Tigers0726miya） 2017年6月23日

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友