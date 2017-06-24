第二屆企業女壘聯賽高雄主場首戰 地主隊不敵上屆總冠軍

福添福嘉南鷹李思詩3安包含1轟、4分打點笑納MVP 。

（記者張忠義攝）

〔記者張忠義／高雄報導〕第二屆企業女子壘球聯賽今天在高雄市鳳山慢速壘球場舉行，今年新加入的高雄「新世紀黃蜂隊」首戰福添福嘉南鷹李思詩獲得單場MVP嘉南鷹，雖然李于庭擊出大會首支全壘打，但最後仍以4比7不敵上屆總冠軍嘉南鷹。

企業女子壘球聯賽今年賽事分為上下半季，上半季於6月18日起到8月21日止（7月世錦賽停賽），下半季則從9月17日起到10月23日止，由今年新加入的高雄「新世紀黃蜂隊」、嘉南鷹（暨南大學）、凱撒勇士（台灣師大）、葳格豹（台灣體大）、北市大熊讚（台北市立大學）等五支球隊組成出賽。

曾入選2009年世錦賽也是現任日本國手的重藤惠里佳，這次應邀來台加入新世紀黃蜂隊，前2局新世紀黃蜂李于庭擊出全壘打領先，三局上被福添福嘉南鷹追上超前，五局下黃蜂再次追平，可惜六、七局皆無得分無緣在主場拿下首勝。

福添福嘉南鷹最後七比四力克新世紀黃蜂隊，隊友興奮擊掌慶賀。（記者張忠義攝）

福添福嘉南鷹李思詩單場三支安打四分打點，包括5局的陽春全壘打及6局的2分打點超前安打，為先發日籍投手近藤光支援4分打點獲得單場MVP，首度與日本投手搭配的李思詩表示：「日籍投手投球擅長曲球，所以這次搭配都以曲球為主要武器，兩隊投手其實表現都很出色。」

日籍投手近藤光完投7局，投出2次四壞、4次失分、飆出5次三振拿下苦勝，近藤光表示：「日本和台灣的好球帶不太一樣，台灣的好球帶比較低，所以在投球上面還不適應。」

福添福嘉南鷹守備相當優異。（記者張忠義攝）

只要有人上壘，福添福嘉南鷹就出奇不意採取打帶跑戰術。（記者張忠義攝）

福添福嘉南鷹江慧娟，也有兩分打點進帳。（記者張忠義攝）

福添福嘉南鷹李思詩打擊火燙 單場3安包含1轟、4分打點笑納MVP 。（記者張忠義攝）

新世紀黃蜂隊李于庭擊出大會首支全壘打。（記者張忠義攝）

企業女子壘球聯賽高雄首戰，高雄市議會蔡昌達副議長（左起）、立法委員劉明芳、壘球協會陳任邦理事長、高雄市政府楊明州秘書長共同開球 。

（記者張忠義攝）

日本投手近藤光加入福添福嘉南鷹，投滿7局飆5K，封鎖對方攻擊火力助球隊奪勝 。（記者張忠義攝）

日本投手重藤惠理佳為新世紀黃蜂新添戰力， 初登板投7局6K，仍不敵飲恨承擔敗投。 （記者張忠義攝）

第二屆企業女壘聯賽高雄主場首戰，高雄地主隊新世紀黃蜂隊以4比7不敵上屆總冠軍嘉南鷹。（記者張忠義攝）

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