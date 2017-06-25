中職》桃猿封王戰役 余德龍：想像成總冠軍比賽打

桃猿封王。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今晚封王戰對上中信兄弟，奪得隊史第9座半季冠軍，猿隊這次封王，選擇到觀眾席與球迷同樂。余德龍說，今天高張力的比賽，就想像成總冠軍比賽來打。

王柏融表示，棒球團體大於個人，感謝全猿主場隊友為他們加油，也很感謝球團的用心。王柏融賽前連續三場有全壘打，但他此戰全場只有1個打數，還獲得3次保送，他說沒關係，「以後還有很多機會。」

王躍霖在第8局登板投球卻被強襲球砸到，他表示，當時被球打到，幸好後援的朱俊祥有幫他守住。王躍霖今年表現優異，以11次中繼點暫居聯盟中繼王，他認為是「決心」，想要為球隊贏球，什麼都不用想；林樺慶表示，非常開心，這次是他第一次參加半季封王，目標總冠軍。

余德龍說，今天高張力的比賽，想像成總冠軍比賽，什麼球都要盡力接到。他認為，今年團隊精神，該做的都有做到，厲害都是團隊；詹智堯表示，很感謝隊友，努力備戰，第一次上到觀眾席與球迷同歡，他相當害羞，「看到大家很害羞」。

賽格威表示，他的家人都來了現場，很開心，只要球團交代，他都會全力以赴完成。至於賽後是否會去夜市，他說，如果有隊友揪的話就去；陳禹勳表示，謝謝支持他們的10號隊友，他也說因為植牙，不太能笑。

王溢正則說，今天的比賽就是拚了，就是做自己該做的事情、不要懶惰。談到被曾陶鎔敲追平轟， 他說，那顆球失投很傷心，但球隊贏球很開心；道恩斯說，他第一次這麼親進球迷，非常特別，很享受；史博威則表示，很感謝10號隊友的支持，封王夜之後會回家看電影後睡覺。

林柏佑說，對付兄弟打線，盡量把球壓低 別讓他們有長打，兄弟打擊很好。它也感謝教練團、以及情蒐小組，讓他們有很多資訊可以參考，「很謝謝球迷，有你們加油。」

林泓育表示，盡力去打每一場比賽，雖然手指受傷，但跟它共處，可以的話就上場，謝謝球迷進場加油；朱育賢說，謝謝這麼棒的團隊，盡力做自己；林承飛表示，壓力很大，能和場上的隊友和學長一起奮鬥很棒。

Lamigo桃猿舉辦賽後煙火秀，慶祝上半季封王。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿上觀眾席與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿球員噴香檳慶祝。（記者陳志曲攝）

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