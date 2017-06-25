中職》桃猿勇奪上半季冠軍 封王優惠看這裡

桃猿奪下上半季冠軍。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今天順利奪下上半季冠軍，球團贊助夥伴以及應猿店推出多重優惠慶祝季冠軍。

◎Lamigo三家百貨公司櫃同慶季冠軍

Lamigo桃猿隊百貨專櫃大江購物中心、新光三越A11四樓、高雄草衙道以及環球購物中心板橋店於7月1日（六）至7月2日（日）止購買服飾商品（配件類、季冠軍商品除外）享三件七九折、五件六九折優惠，購物網全品項七折免運，Lamigo Outlet Store服飾單件三折起！

◎全家便利商店：

「全家」歡慶Lamigo桃猿上半季封王，線上線下人氣商品第二件1折，消費滿百再抽冠軍賽門票

6月26日起歡慶7天 全家行動購網站封王專區商品第二件1折

6月29日起歡慶3天 全家店舖指定商品（霜淇淋、酷繽沙、熱狗、FMC茶飲系列等）第二件1折

◎Under Armour：

官方指定裝備合作夥伴--來自美國的Under Armour歡慶Lamigo季冠軍優勝，特別準備史無前例的優惠折扣活動要與全台民眾同步狂歡。活動已從6月23日（五）起至7月9日（日）止。凡在UA全台門市、百貨專櫃或經銷通路購買指定商品，及享有三件七折，五件六折優惠，買滿五件再送一張500元折價券（8月1日至31日單筆消費滿2500元即可抵用）。

◎TGI Friday’s

凡於6/26~30，至TGI FRIDAYS桃園三間指定餐廳，

出示Lamigo主場門票（不含兌換券）＆消費滿1000元，即可免費享用【特製開胃菜組合】乙份 （價值：580元）

兌換注意事項：

1. 限TGI FRIDAYS 桃園、中壢、華泰餐廳使用。

2. 兌換期限：2017/6/26~6/30。

3. 單筆消費達1000元以上方可兌換，贈送餐點需加收原價之10%服務費。

4. 每桌限用乙張，不得拆桌分帳使用，不得折現或外帶。

5. 不得與網路會員活動、EZ TABLE餐券與其它行銷活動同時使用。

6. 特製開胃菜組合內容為：英式炸魚柳 / 傑克芝麻雞柳 / 香酥馬芝拉條

7. TGI FRIDAYS 保留隨時修改或終止活動之權利。

◎壢新醫院：

憑Lamigo桃猿隊主場門票（不含兌換券）至壢新醫院可享院內各門市優惠，優惠詳情請洽：

Lamigo應援店FB: https://www.facebook.com/LamigoShopNO.10

◎康福搬家：

慶季冠軍，康福搬家粉絲團加碼抽桃猿男兒簽名商品。即日起至現場買紙箱材料並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買五送一，買十送二（贈送紙箱可任選大小）。

慶季冠軍，搬家費用九折優惠，長途九五折，詳情請洽康福搬家官網。

◎古華花園飯店：

歡慶Lamigo桃猿勇奪中華職棒28年上半季冠軍，古華花園飯店推出同樂優惠，即日起至2017年8月31日，憑桃猿主場門票，可享「住房免費升等」、「繽紛西餐廳假日1+1」、「泰超值 吃到飽」優惠，還有「粉絲好讚」活動，慶祝Lamigo封王！

1. 住房免費升等：入住尊寵國人住房專案（不含早餐），可享行政客房免費升等至豪華客房，優惠價

NT$2,999（原價NT$8,580 / 3.5折起）。

2. 繽紛西餐廳假日1+1：繽紛西餐廳享假日『西式自助下午茶』兩人同行一人免費（現金結帳）。

3. 泰超值 吃到飽：古華薈泰式料理暨酒吧享『泰超值 吃到飽』平日9折。

◎飛跑FLEX POWER：

8月12日飛跑FLEX POWER應猿路跑號召10號隊友共襄盛舉，享健康又可以歡樂看球，詳情請洽官網。歡慶Lamigo進軍總冠軍賽，即日起至指定日期止，「飛跑健康世界」全系列商品可享八五折優惠（僅適用於飛跑官網及PChome）。

飛跑官網結帳時請輸入折扣碼2P27SV

http://www.flexpower.com.tw/index.php

◎光隆海洋生技

七月起至指定日止，全通路飲品買一送一。

更多優惠及通路查詢詳見http://www.dsw618.com/

◎2017年應猿店同慶季冠軍優惠：

應援店優惠詳見Lamigo應援店FB: https://www.facebook.com/LamigoShopNO.10

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友