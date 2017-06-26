網球》謝淑薇先盛後衰 無緣伊斯特本女單32強

謝淑薇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金81萬9000美元（約2484萬台幣）的英國伊斯特本草地女網賽，31歲老將謝淑薇先盛後衰，6：4、3：6、 3：6横遭巴拉圭「幸運輸家」蘿伊格（Cepede Royg）大逆轉，無緣開胡晉級女單32強。

目前世界女單排名113的謝淑薇，此行會外連闖兩關，會內首戰遞補晉級、暫居90席的蘿伊格陷入苦戰，雙方開賽互破拉鋸，小薇盤末再破搶得首盤。只不過，次盤她錯失先破優勢，反被25歲年輕對手雙破超前扳回一城。決勝盤小薇開局發球就失守，之後互破苦追不成，盤末拱手讓人，也讓蘿伊格回報去年ITF（國際網總）馬賽輸球之仇。

謝淑薇提前結束伊斯特本行程，接下來將繼續練兵，為下月初草地大滿貫的溫布頓錦標賽備戰。

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