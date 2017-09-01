苦練15年換來體操金牌 別人練1次李智凱練10次

2017台北世大運在昨天落幕，我國體操選手李智凱在本次賽事中拿下金牌，讓他的啟蒙教練林育信雀躍歡呼。（資料照，記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運在昨天落幕，我國體操選手李智凱在本次賽事中拿下金牌，讓他的啟蒙教練林育信雀躍歡呼，不過據林育信的弟弟、《翻滾吧！男孩》的導演林育賢指出，其實李智凱並非是天才型選手，能拿下這樣的成績，其實是苦練15年換來的。

在世大運鞍馬項目摘金的李智凱（左二），12年前曾參與「翻滾吧！男孩」演出。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱是屬於「苦練型」選手，每次別人練一次就會的東西，林育信總要求李智凱要練10次。（資料照，記者張嘉明攝）

林育賢在第1555期商業周刊〈《翻滾吧》導演親筆寫下 我們與李智凱的15年〉一文中指出，林育信是在2002年因傷從體操國手退役，並在宜蘭擔任體操教練時接觸到李智凱，當時林育信幫「7個小毛頭」做訓練，在林育賢眼中，這群瘦不拉嘰，外加愛流鼻涕的愛哭鬼怎麼看都不像是練體操的選手。雖然林育信說「希望好好訓練這批孩子，明年讓他們參加全國賽，未來有機會帶他們登上奧運舞台。」讓林育賢感覺像是在說笑，但他還是借來了攝影機、找來了學弟妹，就此開啟了他的「翻滾」之路。

李智凱（右二）從6歲開始練體操，15年來得獎連連。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱在本次的世大運中以15.300分的成績拿下金牌，刷新歷屆紀錄。（資料照，中央社）

林育賢指出，當年李智凱總是排名老二，不像隊中的天才型選手黃克強，李智凱是屬於「苦練型」選手，每次別人練1次就會的東西，林育信總要求李智凱要練10次。後來隨著《翻滾吧！男孩》紀錄片引發迴響，林育信的母校、林口體育大學也邀請他前往當教練，之後林育信雖曾向7名小男孩的父母提出，提早讓孩子北上林口就近訓練，但最後只有15歲的李智凱孤單北上，開始過起了全年無休的訓練生活。

台灣好手李智凱（圖）23日以15.300分拿下金牌，李智凱在頒獎典禮後開心咬了口金牌。（資料照，中央社）

總統蔡英文（左）31日在總統府接見參加「2017台北世界大學運動會選手、教練及隊職員」並親贈紀念品給選手代表李智凱（中）與戴資穎（右）。（資料照，總統府提供）

由於大半時間都只能孤單一人，李智凱也曾在小房間裡自己抱著棉被偷哭，但當李智凱在高二的全國運動會上打敗黃克強，拿下全國體操全能冠軍時便曉得，當年孤身一人咬牙北上是對的，儘管他天分不如黃克強，但在經過長時間的苦練後，還是贏了。

圖為李智凱（左起）、教練林育信、黃克強早先一同出席《翻滾吧！男人》首映。（資料照，牽猴子提供）

雖然後來在葡萄牙體操大獎賽上，李智凱首次在國際賽鞍馬徹底失敗，幾乎崩潰；在2016里約奧運賽前一個月又意外腳踝骨頭撕裂傷，即使拄著枴杖上場還是以落馬收場，但在本次世大運中，李智凱再度用金牌證明了自己。

至於黃克強也在2013年的體操國手選拔中擠進國家隊，與林育信及李智凱再度重逢，之後也發揮天才型選手的能耐咬牙直追，拿下世大運體操代表選拔賽第1名，雖然賽前因意外感染EB病毒導致肌肉消失6公斤，被迫取消資格，但對於李智凱及黃克強如今再度一起在賽場上翻滾，林育信也笑說「搞不好下一次登場的是黃克強！如果2020年東京奧運，能夠帶更多男孩一起去翻滾，那就完美落地了。」

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第1555期商業周刊〈《翻滾吧》導演親筆寫下 我們與李智凱的15年〉