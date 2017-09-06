日職》軟銀沙法提單季47救援點 史上第一人（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕軟銀終結者沙法提（Dennis Sarfate）昨天在客場對歐力士救援成功，達成本季第47次救援點，超越中日龍岩瀨仁紀、阪神虎藤川球兒等名投，刷新日本職棒單季救援點新紀錄。

軟銀昨與歐力世鏖戰11局，靠著松田宣浩超前分安打、以及沙法提1局2K無失分守成，終場以6：5險勝，軟銀的封王魔術數字也來到「M11」。

過去日職單季最多救援點紀錄，是2005年岩瀨仁紀、2007年藤川球兒共同保持的46次救援點，而昨天沙法提獲本季第47救援點後，正式成為日職第一人。今年是沙法提來到日職的第7個球季，他表示，「能超越岩瀨仁紀、藤川球兒這兩名偉大的投手，很高興。」

現年36歲的沙法提，過去待過釀酒人、太空人、金鶯，2011年轉戰日職廣島鯉魚，2013年則到西武獅，2014年來到軟銀後，至今連續4個球季救援點至少都有30次、近3年救援點都有40次以上。

截至昨日為止，沙法提本季戰績2勝2敗47次救援點，防禦率僅0.93，穩居太平洋聯盟救援王。他靠著150公里以上的速球，搭配指叉球等球種，頻讓打者吞K，至今58局投球送出92次三振，奪三振率14.28，可說是日職當今最強力的終結者之一。

軟銀終結者沙法提（右）。（圖片取自軟銀官方推特）