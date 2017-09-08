北市銀髮族運動會移回台北田徑場 10月21日登場

北市銀髮族運動會於10月21日，在台北體育館與台北田徑場登場。（北市體育局提供）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕專屬長輩的台北市銀髮族運動運會今年邁入第5年，10月21日在台北體育館與台北田徑場舉辦，北市體育局表示，凡年滿60歲以上設籍北市或任職於北市公司企業，可向在籍區公所報名，即起至9月15日下午5點止，估計超過上千名銀髮族參加。

體育局今下午舉行記者會，一票穿著藍色啦啦隊服的熟女銀髮族，率先開場表演炒熱氣氛，展現活力，現場還安排模擬運動會比賽項目，熟男、熟女交替跑步蹲點，或進行疊杯技藝小比賽，場面充滿趣味。

出席的體育局副局長蔡培林表示，希望透過運動會，讓銀髮族朋友在日後能踐履「時時運動、處處運動」，並養成規律的運動習慣，打造北市成為「樂活高齡者的運動友善都市」。

體育局科長羅國偉指出，2013年開始辦銀髮族運動會，每年吸引千名民眾參加，參與程度熱烈，今年重回田徑場與體育館舉辦，報名人數應該會創新高。

羅國偉說，今年運動會競賽種類分成團體趣味、三代同樂趣味、田徑賽包括200公尺、400公尺及12分鐘跑走，以及槌球體驗活動，當天還會設攤，為銀髮族進行體適能檢測、諮詢健康常識。

北市銀髮族運動會10月21日登場，今舉行記者會由一票穿著啦啦隊服的熟女開場表演，相當有活力。（北市體育局提供）