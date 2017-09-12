網球》詹詠然退賽風波引爭議 作家諷台灣酸民多

「辛然配」台灣女網好手詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲組合奪得美國網球公開賽女雙冠軍。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女網好手詹詠然在台北世大運的退賽風波，引起輿論批評。以《拒絕聯考的小子》聞名的作家吳祥輝在臉書上發文，暗諷台灣酸民多，並指詹詠然棄世大運混雙，去打美網，是她的權利和自由。

有網友在臉書上問他「為什麼台灣人這麼愛酸 詹詠然」，吳祥輝昨天在臉書上回應，「第一，人人有資格上網，但有能力跟人在網路上做理性對話或保持基本社交禮貌的網路人，可能不到萬分之一。網路多白癡，這是第一個理由；第二，台灣人不分藍綠，大都被中華民國政府洗出集體化思維的白癡腦子，因此，搬出國家利益，白癡們就起乩。這是第二個理由。」

吳祥輝說，「第三，台灣人自卑，所以，以為世大運拿很多獎牌，台灣就是體育強國。再白癡一萬零一次；第四，運動家精神就是保持自己獨立自主的風格，遵守運動規章，追求突破。詹詠然棄世大運混雙，去打美網，是她的權利和自由，也符合她在世界女網雙打排名第6的身份和格調。」

「辛然配」台灣女網好手詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲組合奪得美國網球公開賽女雙冠軍，締造台將在美網封后的紀錄，這也是詹詠然首座大滿貫賽冠軍。

「辛然配」台灣女網好手詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲組合奪得美國網球公開賽女雙冠軍。（資料照，美聯社）

以《拒絕聯考的小子》聞名的作家吳祥輝在臉書上發文，指詹詠然棄世大運混雙，去打美網，是她的權利和自由。（圖片截取自吳祥輝的臉書）

