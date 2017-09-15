2017 台北世大運

左派正夯! 中職左打破壞力完勝右打

2017/09/15 12:08

中職左打優於右打的態勢明顯。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕左派正夯!近幾年中職左打者愈來愈強勢，各項攻擊數據都完勝右打者。

數字會說話，今年球季中職左打的打擊率高達3成10、上壘率3成84、長打率4成93，6921打數敲出257支全壘打，平均每27打數敲1轟，累積1117分打點。

反觀右打整體數據就弱勢許多，本季中職右打的打擊率僅2成69、上壘率3成36、長打率4成，7612打數敲出179支全壘打，平均每42.5打數才出現1轟，累積1061分打點。

聯盟左打優於右打的態勢明顯，也反應在年度個人獎項爭奪上。本季安打、打擊王榜首陳傑憲，全壘打、打點第一的王柏融，兩人都是左打，全壘打、安打和打擊率前10傑皆有8名左打，打點前10傑也有6名左打。

新生代好手當中，王柏融、陳傑憲、蘇智傑、朱育賢、陳子豪和陳品捷都是打擊能力相當出色的左打者，年底亞冠賽成了這一批新銳左打的試刀戰場。

左打優勢多，包括比右打者快兩步上一壘，右投手多、優質左投少，旅美好手林子偉與曾仁和為右撇子，少棒時期都在啟蒙教練建議下改練左打。

今年中職左打vs.右打

 

打數

打擊率

上壘率

長打率

開轟率

左打

6921

0.310

0.384

0.493

平均27打數1轟

右打

7612

0.269

0.336

0.400

平均42.5打數1轟

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