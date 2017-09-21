NBA》再為失言道歉 杜蘭特承認「後悔加入勇士」

杜蘭特近日陷入失言風波。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）轉隊後如願奪冠，並獲選總決賽MVP，不過季後頻頻「失言」，還發生為自己護航、批評前東家雷霆卻忘了換分身帳號的糗事，近日受訪，杜蘭特首度承認，去年加盟勇士曾感到後悔。

杜蘭特今年6月在總冠軍賽場均35分，贏得生涯首冠，但去年7月他在社群網站上宣布投效勇士，一片批評聲浪朝著他迎面而來，當時他正和經紀人克萊曼（Rich Kleiman）動身中國參加活動。

克萊曼透露，當天早上6點接到杜蘭特的電話，他幾乎用吼的大罵：「為什麼你要讓我做這樣的決定？」杜蘭特補充，那時確實陷入低潮，「很多人對我說『去你的，這對你影響很大』，因為我的確為了和我曾經一起打球的人投入了所有，而這些我所愛的、信任的人對我的不諒解，超出了我能承受的，我很沮喪。」

後來杜蘭特赴里約奧運，代表美國隊出賽，和一些隊友交談後走出低潮，改變了心情，也順利融入勇士，如願奪冠，「在我和羅利（Kyle Lowry）、德羅森（DeMar DeRozan）聊過後，他們恭喜我，支持我做想做的事，還有喬治（Paul George）、洛夫（Kevin Love）相挺，都給了我希望的回饋。」

經歷印度失言、和隊友柯瑞（Stephen Curry）隔空口水戰品牌、到近期的護航事件，杜蘭特深表歉意，坦承自己的愚蠢和幼稚，「我有另一個Instagram帳號，但那是為了我的朋友和家人，不是用來和其他人筆戰用的。我喜歡用推特和球迷來往，我覺得這是和大家互動的好方式，但我說的話過分了，我為此道歉，但我不會停止和球迷聊天。」

杜蘭特坦言奧運期間隊友的鼓舞對他影響很大，左為羅利。（資料照，法新社）