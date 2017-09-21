MLB》球隊想違規挖大谷翔平？ 大聯盟主席：別肖想

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平在今年球季後，有可能赴美挑戰大聯盟，各球團虎視眈眈。不過，大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）警告，所有球隊都必須按規則來，別想在合約鑽漏洞。

現年23歲的大谷翔平本季因傷所苦，先發3場戰績1勝2敗防禦率6.97的成績，最近一場對樂天則是繳出5.2局無失分的好表現；打擊方面，大谷翔平本季打擊率為3成41，有7轟、29分打點。

「他是名偉大的球員。」曼佛瑞表示，樂見看到這名好手能在大聯盟舞台展現身手，若大谷翔平赴美，對大聯盟來說是一件很棒的事情。

不過，根據大聯盟新版勞資協議（CBA）規定，球隊要簽下國際自由球員，每年只能開出最多500萬美元（約新台幣1.6億元）的簽約金，而且是強制規定不可超過，代表大谷翔平要到25歲之後挑戰大聯盟，身價才會比較高。

近年來日本球員挑戰大聯盟，像是田中將大2014年透過入札制度赴美，洋基就開出7年1.55億美元（約新台幣47億元）的合約，相較之下可說是天差地遠，因此就不斷傳出球隊為了搶大谷，可能會在合約上遊走灰色地帶。

曼佛瑞對此說，以現今的基本協議架構而言，沒有太多可以規避的做法，「我在紐約有優秀的工作同仁，如果你是討論多明尼加14歲的小孩，或許可以逃過我們的眼睛，但現在焦點在大谷翔平，沒有人能逃出我們的眼睛。」他強調，若有球隊想違規不被抓到，「這是非常不可能的！」

大谷翔平。（資料照，美聯社）