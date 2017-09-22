日職》吸引24大聯盟球團赴日 總管現場看大谷很滿意

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平昨（21）日對軟銀先發，大聯盟「參訪團」再創新高，有17支球團、27名人員為他赴札幌巨蛋看球，雖然大谷本人對投球內容不滿意，仍有大聯盟球隊給予肯定，光芒總管尼德（Erik Neander）即說，看到了高水準的棒球。

大谷翔平昨天是本季第4度先發，用球數108球，是最多一場，6局被打5安打，因為上林誠知陽春砲失1分，奪下第2勝，有望季後要挑戰大聯盟的他，在可能的未來老闆面前，飆出162公里火球，多達8球球速上看160公里，直、滑球配合送出9張老K，但也有5次保送，創今年單場新高，讓他對自己表現相當不滿意，「今天沒有任何好的地方，必須檢討再調整。」

大谷第四度登板，札幌巨蛋多達17支大聯盟球團、27人大陣仗觀賽，舊金山巨人4人最多，坦帕灣光芒3人次之，17隊裡有5支國聯球隊，包括響尾蛇、道奇、費城人、海盜和巨人，實行DH制的美聯也有12隊，而大谷3次在札幌巨蛋比賽，一共累積24隊來看。

受到颶風影響，上一次登板（12日）缺席的光芒總管尼德笑說，看了高水準的棒球；巨人總管艾文斯（Bobby Evans）則表示：「我唯一能說的，就是這位選手具有特別的才華，很多球隊都能二刀流，只要大谷做自己想做的就行了。」