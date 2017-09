MLB》道奇史上最強！克蕭7球季200K破紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今天在主場發威,主投8局只失1分,送出6次三振幫助球隊以3:1擊敗來訪的巨人,勇奪本季第99勝,有望打破隊史最佳的102勝紀錄。

除此之外,克蕭今年個人的三振數也剛好達到200大關,成為道奇史上第一位達成7季送出200K里程碑的強投。

道奇史上最多200K球季的紀錄原為名人堂投手柯法斯(Sandy Koufax)以及德萊斯戴爾(Don Drysdale)共同保持的6季,距今皆已超過50年。

回顧克蕭的10年大聯盟生涯,僅有3個球季的三振數低於200,分別是2008(菜鳥年)、2009以及2016因傷縮水的球季。雖然今年克蕭仍受到傷勢影響出賽,但目前仍在三振數上領先大多數投手,在國聯僅以65K之差落後於三振王薛哲(Max Scherzer)。

