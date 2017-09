李大浩。(取自SPOTV)

〔體育中心/綜合報導〕韓國職棒樂天巨人今對韓華鷹,6局下靠著2支三分砲大逆轉,終場以11:8獲勝,而這兩發全壘打的甩棒動作都在網路上引起話題。

樂天巨人6局下5:7落後,李大浩在二三壘有人上場打擊,一棒轟出左外野全壘打,他豪邁將棒子甩出,然後停在原地欣賞著全壘打,姿勢相當霸氣。

李大浩3分砲逆轉比分後,他的隊友伯恩斯(Andy Burns)隨後又在一二壘有人轟出全壘打,同樣豪氣甩棒,然後兩手高舉慶祝,讓主場氣氛沸騰到最高點。

有趣的是,李大浩跟伯恩斯都曾打過大聯盟,在美國轟出全壘打時都不曾有過類似的慶祝動作,轉戰韓職則大解放,突顯兩國截然不同的棒球文化。

李大浩影片:

伯恩斯影片:

Andy Burns, the Lotte teammate, hits another big three-run HR and is not outdone in celebrating. #KBO pic.twitter.com/WBZZUTGeca