LOL世界賽》「巴龍之子」Condi二度偷龍成功！中國WE晉級小組賽

[1]WE以直落三拿下勝利，順利挺進16強小組賽，根據隨後的抽籤結果，WE將被分到D組。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽淘汰賽最後一組賽事由地主中戰隊WE對上東南亞戰隊YG，首局WE就發揮強大實力奪下開門紅，但第二局一度面臨5000經濟落後，卻靠著「巴龍之子」Condi兩度神偷巴龍成功逆轉取得二連勝，儘管第三局YG仍不放棄緊咬戰局，最終還是敗下陣來，WE就以直落三挺進16強小組賽，經過抽籤分組將分配到D組，對上北美TSM、歐洲MSF及台灣的閃電狼戰隊。

[2]首局WE先選，選擇藍寶（957）、嘉文四世（Condi）、加里歐（xiye）、寇格魔（Mystic）及塔里克（Ben）；YG則是科加斯（NhocTy）、古拉格斯（Venus）、庫奇（Naul）、法洛士（Bigkoro）及露露（Palette）。（取自Twitch）

面對強大的WE，YG儘管開局還能與之抗衡，WE從對線期結束後就靠著流暢團隊連結及支援，連續掠奪對方三路防禦塔，22分鐘更在紅方野區抓到科加斯（NhocTy）後成功吃下巴龍，雖然庫奇（Naul）趁勢推掉WE下路高地塔及水晶兵營，不過於事無補，24分鐘WE已經大軍來到對方高地，打出一波0換3團戰後順利於25分鐘收下首勝。

[3]第二局YG先選，選擇科加斯（NhocTy）、李星（Venus）、星朵拉（Naul）、法洛士（Bigkoro）及露露（Palette）；WE則是茂凱（957）、伊澤瑞爾（Condi）、庫奇（xiye）、寇格魔（Mystic）及珍娜（Ben）。（取自Twitch）

本屆世界賽伊澤瑞爾打野出場很有限，但WE還是選下，儘管Condi開局分別在2等及4等都有順利GANK成功，但隨後並未做出太多貢獻，而YG更在前期團戰陣容較佔優勢情況下取得極大優勢，經濟更是一度來到5000領先，但兩條由YG主動開吃的巴龍卻都被對方打野Condi神偷，也讓戰況急轉直下，WE靠著兩隻巴龍BUFF順利將經濟反超，又於地圖多次收下落單的科加斯，最後就在偷到第二條巴龍後挺進YG高地打出0換3攻勢，32分鐘收下逆轉勝。

[4]第三局WE依然先選，選擇茂凱（957）、古拉格斯（Condi）、傑西（xiye）、剎雅（Mystic）及珍娜（Ben）；YG則是科加斯（NhocTy）、李星（Venus）、勒布朗（Naul）、崔絲塔娜（Bigkoro）及銳空（Palette）。（取自Twitch）

面臨二連敗的淘汰邊緣，YG本場依舊選擇拿手的前期打架組合，不過中路勒布朗（Naul）卻被對線的傑西（xiye）整場壓制，13分鐘雙方在藍方野區開戰，雖然傑西先被收下，但WE靠著珍娜（Ben）大絕一捲擋掉勒布朗的開招化解危機，成功反打一波1換2攻勢，WE隨後靠著團隊連動支援頻頻在會戰取勝，21分鐘順利吃下巴龍後踏上對方高地收下勒布朗及一座主堡塔後撤離，重整兵線後再度大軍壓境，主堡已經裸露的YG只能上前迎戰，但主堡依舊在26分鐘被攻破。

最終WE就以直落三拿下勝利，順利挺進16強小組賽，根據隨後的抽籤結果，WE將被分到D組，與北美頭號種子TSM、歐洲第二種子MSF及LMS頭號種子閃電狼對抗，小組賽事將於10月5日展開。