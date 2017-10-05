響尾蛇洛磯外卡戰 今日賽事預告與轉播

響尾蛇王牌葛蘭基。（資料照，法新社）

各位讀者早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB季後賽進入第二天，國聯外卡驟死賽今天登場，由響尾蛇主場面對洛磯，地主響尾蛇推出王牌葛蘭基（Zack Greinke）主投，洛磯派出本季摘下10勝4敗，首度出征季後賽的格雷（Jon Gray）擔綱重任，一戰定生死的比賽將由誰拿下？

WNBA總冠軍賽來到最終戰，前天山貓硬是將系列賽扳成2：2平手，火花能否成功衛冕呢？

NBA熱身賽持續進行，灰狼與勇士展開2場海外熱身賽，今造訪中國深圳，8日將移師上海，勇士是第三度來到中國參加季前賽，灰狼則是首度參與，精彩好戲球迷們不要錯過囉！

MLB季後賽

08:00 國聯外卡資格賽 洛磯 vs. 響尾蛇 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

WNBA總冠軍賽 G5

08:00 火花 vs. 山貓 （緯來體育）

NBA熱身賽

14:00 灰狼 vs. 勇士 （緯來體育、愛爾達體育、ELEVEN SPORTS）

日職

16:55 中日 vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

17:00 日本火腿 vs. 西武 （FOX體育）

17:15 樂天 vs. 羅德 （FOX體育三台）