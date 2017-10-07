LOL世界賽》RNG火速收下SSG 奪二勝暫居C組首位

[1]至今C組賽程戰果由RNG以2勝居首位、G2與SSG都是1勝1敗、FB則是2連敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》世界大賽小組賽進入第三天賽程，C組登場的是G2對上FB以及SSG對上RNG的雙強對決，前面組合由G2強勢奪勝；後面組合的兩強對決由RNG全場壓制SSG，快速在27分鐘即奪下勝利，SSG連一次擊殺都沒拿到，至今C組賽程戰果由RNG以2勝居首位、G2與SSG都是1勝1敗、FB則是2連敗。

[2]首場由G2先選，選擇特朗德（Expect）、古拉格斯（Trick）、雷茲（Perkz）、崔絲塔娜（Zven）與露露（Mithy）；FB則是科加斯（Thaldrin）、史瓦妮（Crash）、卡莎碧雅（Frozen）、寇格魔（Padden）與珍娜（Japone）。（取自Twitch）

開局G2表現得較為強勢，9分鐘靠著雷茲（Perkz）GANK助特朗德（Expect）成功收下科加斯（Thaldrin）並火速推倒上外塔，將雪球順利滾起依序拿下中下外塔及兩條小龍，三路強勢壓線，但FB還是死命撐住將比賽拖入中期也讓G2無法輕易開啟巴龍，直到29分鐘G2在紅方野區收下科加斯後順利收下巴龍，隨即在對方高地前打出0換4攻勢，順利在31分鐘收下主堡。

[3]第二場由SSG先選，選擇茂凱（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、雷茲（Crown）、圖奇（Ruler）、銳空（CoreJJ）；RNG則是加里歐（Letme）、嘉文四世（Mlxg）、星朵拉（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與珍娜（Ming）。（取自Twitch）

雙方選角看似互換打法，但RNG開局仍保持侵略性，9分鐘就策劃一波四夾二成功收下茂凱（CuVee）取得首殺與首塔經濟，再靠著人數優勢強勢收下預示者與首條小龍，隨即把下路貫通至高地，更是將視野深入對方野區，接著RNG策劃數次多夾少收頭，SSG毫無招架能力。

接著在24分鐘RNG成功在中路打出0換4攻勢後順利拿下巴龍，一路打進高地，靠著嘉文四世（Mlxg）及加里歐（Letme）的控制技combo狠狠收下對方四顆人頭，早早在27分鐘就收下勝利。