LOL世界賽》再輸中國WE 閃電狼創難堪三連敗

輸掉這場比賽後，閃電狼以三連勝結束小組賽第一輪賽程。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽8日進入第四天賽程，賽前已經二連敗的閃電狼對上中國第三種子WE，比賽29分鐘閃電狼被WE蹲點慘遭收下4顆人頭、巴龍也被搶走，最終就在32分鐘落敗，在輸掉這場比賽後，閃電狼以D組三連敗結束小組賽第一輪賽程，而A組EDG同樣三連敗，若想在第二輪存有晉級機會，還得看同組別隊的臉色。

本場由WE先選，選擇藍寶（957）、古拉格斯（Condi）、加里歐（xiye）、圖奇（Mystic）與珍娜（Ben）；FW則是慎（MMD）、嘉文四世（Karsa）、弗拉迪米爾（Maple）、崔絲塔娜（Betty）與塔里克（SwordArT）。（取自Twitch）

開局雙方對戰交點擺在下路，9分鐘閃電狼先是策劃一波4夾2成功收下圖奇（Mystic），但塔里克（SwordArT）也被前來支援的加里歐（xiye）收下，雙方1換1；接下來WE又二度收下塔里克，隨後成功推掉下外塔，也讓閃電狼決定換線讓小砲有更多發育機會，但WE也很快集結上路想推塔，但被閃電狼反打一波2換4攻勢。

接著在18分鐘的預示者爭奪戰由閃電狼勝出後還順利撤退，WE只能選擇吃下小龍做為交換，隨後再於中路釋放預示者成功收下中外塔，雙方也展開交火，儘管閃電狼靠著弗拉迪米爾（Maple）及嘉文四世進場開戰，但因位置不好，只打出1換1攻勢，而WE卻在上路抓到落單的慎，更靠著藍寶守線讓慎分推不順，等於自廢武功。

而29分鐘WE藉由閃電狼視野盲區蹲點成功，打出1換4攻勢隨即拿下巴龍，再靠著BUFF加乘不斷轉線收下兩座二塔後挺進高地，雙方展開交戰，由WE成功打出一波ACE後，成功在32分鐘收下勝利。