不到1個月助男足奪2勝 英教頭：3年帶台灣進世界百大

台灣男足新任英籍總教練懷特。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男足在國慶日上演大驚奇，以2比1在亞洲杯資格賽上，逆轉擊敗小組最強的巴林。新任英國總教練懷特（Gary White）只執教台灣男足不滿一個月，就讓男足脫胎換骨，帶領男足友誼賽4比2勝蒙古、2比1勝巴林。懷特信心十足的說：「我看好台灣球員的潛力，3年內要帶台灣進世界百大！」

懷特說：「有人跟我說潘文傑是很難控制的球員，你看他今天這場比賽表現非常出色。」圖中橘衣者為潘文傑（記者林正堃攝）

根據《蘋果》報導，43歲的懷特9月15日正式接掌台灣男足兵符，短短不到一個月就連下兩城，懷特表示：「有人問我，為什麼不帶中國職業隊卻來接台灣？兩年前，我帶關島來踢台灣時，就看到台灣球員的潛力，這並不是我能施什麼魔法，都是所有球員努力的功勞！」

報導指出，與先前的日本派教練作風相反，懷特球風自由，訓練內容活潑有趣，也大膽啟用個性「鮮明」的球員，例如門將潘文傑一度遠離國家隊，但懷特說：「有人跟我說潘文傑是個『Big Grazy』，是一位很難控制的球員，你看他今天這場比賽表現非常出色，完全無可挑惕。如果中國聯賽重新開放內援，我希望更多台灣球員都能去中國鍜鍊。」

懷特在球員生涯時成績一般，不過24歲就執教英屬維京群島隊，26歲就接掌巴哈馬國家隊，6年後巴哈馬的世界排名就爬升65名創新高。2012年接掌關島隊，自美國大聯盟引進關島裔球員，創下對中華3比0大勝的戰績，關島的世界排名也從195上升至137名創新高。去年他在幫助上海申鑫隊在中國甲級聯賽保級成功。