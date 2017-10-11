NBA》雷霆一哥就是魏斯布魯克 他出賽3場都贏！

魏斯布魯克。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆今夏替一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）找來P.喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）兩位得分好手，共組「CPR連線」，今在客場碰上金塊，三人雖僅P.喬治上場時間逾30分鐘，但最多仍領先對手達21分，終場以96：86贏得3連勝，而魏少3戰出賽都贏，也證明他對於球隊的重要性。

雷霆在熱身賽首場不敵火箭，魏斯布魯克當時仍高掛免戰牌，而他回歸球場後，前兩戰也尚未使出全力，此戰則打3節，照樣繳出20分、7助攻，出手13次命中9球，命中率達到69.2％，而雷霆熱身賽只要有魏少坐鎮，都能將勝利放進口袋。

P.喬治轉投雷霆後，在前3場熱身賽，場均貢獻20.7分、5.3籃板，不過前一仗對上澳洲國家聯盟的墨爾本聯合隊，投籃命中率呈現低迷，僅29.4％，此次面對金塊，他整體投籃手感仍有待提升，出手19次命中7球，命中率為36.8％，好在他三分球表現不錯，共飆進5顆，命中率達55.6％，拿到19分、11籃板。

安東尼上一場投籃手感也不佳，全場出手19次僅中6球，命中率為31.6％，此仗17投7中，攻下16分、9籃板。

金塊表現最佳為巴頓（Will Barton）飆進4顆三分球，攻下26分，中鋒約基奇（Nikola Jokic）12分、11籃板「雙十」表現。