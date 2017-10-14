LOL世界賽》閃電狼打出風采奪首勝 TSM想進八強得看WE臉色

閃電狼終於拿下本屆世界賽首勝。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽今（14）日進行D組賽事，WE本日前三場賽事結束後暫時以4勝1敗暫居龍頭，而接下來的第四場由TSM對上MSF，TSM撐過MSF前期攻勢逆轉勝，但下一場對上閃電狼的比賽，MMD拿出雷尼克頓在史瓦妮幫助下打穿上路，將雪球滾起，最後早早在24分鐘拿下勝利，賽後TSM戰績為3勝3敗，得看下一場WE能否擊敗MSF，才有加賽機會，如果MSF勝出，那TSM將被淘汰。

第四場比賽由TSM對上MSF，前者選出吶兒（Hauntzer）、史瓦妮（Svenskeren）、卡莎碧雅（Bjergsen）、圖奇（Doublelift）與銳空（Biofrost）；後者則是犽宿（Alphari）、嘉文四世（Maxlore）、雷茲（PowerOfEvil）、剎雅（Hans Sama）與布里茨（IgNar）。（取自Twitch）

開局布里茨（IgNar）就把卡莎碧雅（Bjergsen）閃現換掉，填補中路對線缺陷，而MSF打線十分兇狠，早早就四人集結下路收下銳空（Biofrost）取得首殺，MSF不斷靠著輔野連動抓下對方人頭，在前期打出風采；但17分鐘TSM也展開反擊在中路打出1換4攻勢，接著又在河道旁抓下布里茨，成功拿下第二條小龍，24分鐘TSM再度打出一波0換2，這兩波成功反擊順利助隊伍把巴龍收下並推倒六座防禦塔，吹起反攻號角。

而MSF雖然也在30分鐘順利抓到圖奇，卻沒有任何進一步作為，32分鐘TSM再度成功反蹲收下三顆人頭，第二條巴龍同樣拿下，TSM乘著三兵營及兩火龍優勢，最終還是在39分鐘打出0換4攻勢，取得勝利。

第五場比賽由TSM對上閃電狼，前者選出科加斯（Hauntzer）、古拉格斯（Svenskeren）、卡莎碧雅（Bjergsen）、崔絲塔娜（Doublelift）與露露（Biofrost）；後者則是雷尼克頓（MMD）、史瓦妮（Karsa）、庫奇（Maple）、寇格魔（Betty）與珍娜（SwordArT）。（取自Twitch）

開局史瓦妮（Karsa）早早二度上路GANK掉科加斯（Hauntzer），給上路施加壓力，而10分鐘閃電狼下路雙人組成功避掉對方三人塔殺，但同時雷尼克頓（MMD）已經貫通上路並吃下預示者，再度把科加斯逼得只得自殺。

下路也同步開打靠著庫奇（Maple）開秀收下兩顆人頭，閃電狼打出2換3攻勢，17分鐘閃電狼又策畫一波下路4殺3塔殺成功，20分鐘就推倒對方六座防禦塔，一改前幾場劣勢，閃電狼本場打出前中期該有的風采，22分鐘順利在巴龍池旁打出1換4攻勢後穩穩吃下巴龍，隨即挺進對方高地先是秒殺崔絲塔娜後再收下卡莎碧雅，打出一波0換4攻勢，順利在24分鐘拿下勝利。

這場閃電狼打敗TSM後，也讓TSM晉級八強得看別人臉色，目前以三勝三敗暫居第三名，如果下一場WE能打過MSF，那TSM才有機會與MSF並列拚加賽，但如果MSF獲勝，那就是MSF與WE戰績相同，後兩者將加賽決定誰是分組第一，而TSM將會遭到淘汰。