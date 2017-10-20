中職》兄弟季後賽首戰贏球 史總讚老將挺身而出

中信兄弟打者周思齊在７局上擊出中外野一壘安打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職季後挑戰賽首戰，兄弟以9：6擊敗統一獅，象隊總教練史耐德賽後表示，伍鐸表現不錯，也稱讚隊上老將周思齊挺身而出，首場比賽拿下勝利很重要。

史耐德表示，伍鐸表現很棒，年輕投手有點緊張，仍贏下比賽。他認為，比賽前半段，有關鍵安打像是周思齊等老將挺身而出，展現如何把比賽贏下來。

史耐德說，球隊打線不管年輕或是老將，他希望球員們都當作20歲去打比賽，放輕鬆享受季後賽的氛圍，首場比賽拿下勝利很重要。他指出，很多年輕的選手打季後賽，要他們做最擅長的事情就好，不要做平常沒做的事情。

單場繳出4安2打點的周思齊表示，第二局布魯斯控球不穩，自己有把握住，情蒐幫助很多，認為「小象們」壓力沒有很大，大致上還不錯。

他坦言，想到2009年剛進來兄弟的時候，當年上半季統一獅奪冠拋彩帶，那一幕讓他印象深刻，「恰恰」彭政閔就說下場要贏回來，保持一樣的態度，不管有什麼問題，不要抹滅想拿下比賽的態度。

史耐德說，拿下首戰勝利感到開心，比賽有時候會有狀況，但他對選手有信心，讓他們挺過這一關。

中信兄弟總教練史耐德。（記者黃志源攝）

中信兄弟勝統一獅。（記者黃志源攝）