中職》恰恰率兄弟上演驚奇 台灣大賽首戰擊敗桃猿

彭政閔。（記者林正堃攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕台灣大賽首戰，中信兄弟靠著洋投伍鐸7局失2分好投，加上陳子豪2安2打點，老將彭政閔、張志豪各有2分打點的帶領下，兄弟終場以8：5擊敗Lamigo桃猿，系列賽戰成1：1的平手局面。

桃猿首局靠林泓育的高飛犧牲打先得1分，兄弟則在第2局展開反攻，詹子賢擊出滾地球時，桃猿三壘手林智平傳一壘時發生失誤讓對手上一壘，接著張志豪獲保送後，陳子豪敲出左外野方向帶有2分打點的二壘安打超前比分，老將陳江和再敲帶有1分打點的安打，兄弟該局攻下3分；桃猿則在3局下靠林泓育的安打追回1分。

兄弟老將彭政閔在6局上敲出帶有1分打點的安打，7局上兄弟靠安打、保送攻占滿壘，桃猿王躍霖投出保送，讓兄弟擠回1分，1出局後張志豪擊出高飛犧牲打再添1分；8局上王威晨敲出帶有1分打點的安打，9局上兄弟連揮3安再添1分擴大領先。

不過桃猿在9局下反攻，1出局攻占滿壘，藍寅倫敲出清壘二壘安，但無奈分差過大，最後兄弟拿下這場勝利。

兄弟先發伍鐸7局被敲6安打，失掉2分，送出4次三振奪勝，也是單場最有價值球員。後援的吳哲源1局無失分，王鴻程1局失3分2分自責。

桃猿先發史博威主投6局，被敲5安打，失掉4分2分自責，送出5次三振；而桃猿引以為傲的牛棚此戰卻無法止血，朱俊祥沒有解決任何人、被敲1安失2分，王耀霖1局無失分，林柏佑1局失1分，林國裕面對3人都沒解決失1分，鄭承浩1局無失分。

兄弟全場敲出13支安打，陳子豪2安2打點，張志豪1安2打點，彭政閔、陳江和、王威晨各有2安1打點，周思齊1安1打點；桃猿全場有7安打，林泓育1安2打點，藍寅倫3安3打點，王柏融4打數1安打。

桃猿在例行賽120戰橫掃78勝，戰績不僅海放其他三隊，更打破中職最多勝紀錄。這也讓球隊在台灣大賽中先取得1勝的優勢。但此戰桃猿輸球後，雙方在系列賽戰成1：1的平手局面。

陳子豪敲出2分打點安打。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）

彭政閔觸擊推進隊友。（記者林正堃攝）

陳江和安打。（記者林正堃攝）

伍鐸。（記者林正堃攝）

史博威。（記者林正堃攝）