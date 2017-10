恩比德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本月「推特王」恩比德(Joel Embiid)才與七六人簽下1份5年1.48億美元的合約,稍早他在受訪時表示,若有機會想在費城退休,並其許自己能成為傳奇球星。

恩比德表示,自己想要成為整個職業生涯都待在同一個球隊的球員,「我想要變成布萊恩(Kobe Bryant)也想變成鄧肯(Tim Duncan)或是諾威斯基(Dirk Nowitzki)。」

2014年恩比德以首輪第3順位被七六人選中,因傷未出賽1年,上季為他的菜鳥賽季,共出賽31場,場均25.4分鐘,繳出20.2分、7.8籃板、2.1助攻的成績,也是首位既鄧肯後,在菜鳥賽季均分超過20分的球員。

Embiid on spending entire career with one franchise: "I want to be Kobe Bryant. I want to be Tim Duncan. I want to be Dirk Nowitzki.”