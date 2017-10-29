鐵人三項協會要求教練張勝凱、體改聯說明道歉

〔體育中心／綜合報導〕針對國內著名鐵人「張家班」的教練爸爸張勝凱，日前在網路上的指控，我國鐵人三項協會發表書面聲明解釋，並要求張勝凱與曾刊登訪問影片的「體育改革聯會」公開說明並道歉。

鐵人三項協會聲明如下：

「2017 亞洲錦標賽－代表隊名單：

教練：田偉璋、劉大偉

選手：張團畯、吳承泰、王威凱、林威志、魯仲宣、潘子易、柳怡卉、張嘉家、張婷婷、張綺文、郭家琦、王千由。

賽程：7/17-18 個人賽，7/19 接力賽 代表隊依照大會規定，在接力賽前一天，由教練田偉璋集合所有選手開會，討論接力隊名單產生方式，因比賽距離不同，精英組、U23 組選手是全程賽 （51.5km），所以接力隊選拔方式為：全程成績除以二，與青少年組（25.75km）做比較。

此遴選方式選手一致同意，決議接力名單如下：第一隊：郭家齊、張團畯、張嘉家、林威志。第二隊：張綺文、吳承泰、柳怡卉、王威凱。

1. 張勝凱之女張婷婷為第5順位並無異議。

2. 接力順序第 4名柳怡卉，2017/7/18 高松亞洲盃半程成績為 1:08:09、 2017/10/21 香港亞洲盃半程成績為 1:08:56，皆優於張婷婷 1:10:10。

3. 成績參考是以前一天個人賽成績為準，眾所皆知，張勝凱稱應以往紀錄來遴 選，顯然悖離事實甚遠。

4. 體改聯於10/27-晚上 9 點發表訪問張勝凱的影片，抹黑、栽贓本會，雖於 10/28上午刪除，但對本會及鐵人三項界造成嚴重傷害，張勝凱與體改聯必須公開說明並道歉。

※亞錦代表選手成績一覽表：