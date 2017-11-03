網球》年終球王蠻牛膝傷退賽 巴黎名人賽8強止步

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「蠻牛」也怕傷來磨！歷經一夜休息思考後，西班牙頭號種子納達爾（Rafael Nadal）決定聽從醫療團隊建議，為治療右膝傷勢而退出本季名人系列賽壓軸的巴黎男網賽，也讓會外賽殺入的塞爾維亞黑馬克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）獲益，兵不血刃晉級單打4強。

31歲的納達爾，是現任世界男單第1，此行首輪免戰，由於亦敵亦友的瑞士頭號競爭者費德爾（Roger Federer）休兵退出巴黎站，次輪他開胡也順勢重返年終球王寶座。只不過，16強「蠻牛」雖挾6：3、6：7（5：7）、6：3力退烏拉圭對手奎瓦斯（Pablo Cuevas），卻也付出慘痛代價、一度申請傷停治療，賽後他還坦承：「很顯然，我的膝蓋並非100%健康。」

原本想堅持奮戰下去的「蠻牛」，隔日還是放棄本站，甚至連本月12日在倫敦開打的2017ATP年終總決賽，都可能出現變數，「很遺憾的是，現在我無法考慮太多。畢竟為了長遠著想，我得找回健康狀態，才能繼續打下去。」左手持拍的納達爾，已繼2008、2010、2013年後，生涯第4次成為年終球王；這也是職業男網採電腦積分制後，史上首位年逾30還能達此成就的不老傳奇。