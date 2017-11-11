HBL》為承諾留宜蘭 高國豪學弟林哲霆今率宜中重返12強

宜蘭高中擊敗光復高中晉級12強複賽。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今日進行最終日賽事，上屆無緣挺進12強複賽的宜蘭高中，靠著本季轉打控球後衛的林哲霆貢獻19分、5助攻，隊友林泊霆投進4顆三分球，挹注15分，以82：71擊敗上屆12強光復高中，重返複賽之林。

宜中前兩場不敵松山高中、東泰高中後，原擔心會影響軍心，不過，教練林德齊透露，「球員信心不足是最大原因，但這批孩子都十分努力，希望未來大家能繼續發揮應有潛能。」

宜蘭高中林哲霆。（記者黃耀徵攝）

從高一就被登錄的林哲霆來自宜蘭復興國中是高國豪的學弟，國三在JHBL也有不錯表現，多達4間台北名校向他招手，但他與國中即為好友的廖哲敬已經許下要續留在宜蘭打拚，如今總算幫助宜中重返12強，他說：「這一切都很值得，與大家一起拚下來的感覺真的很爽。」

不過，談到學長高國豪，同樣也是左撇子的林哲霆笑說，「我跟學長比的話真的差太多了，他打球真的太殺了。」

本屆HBL男子組12強陸續出爐，晉級隊伍分別為松山、東泰、南山高中、南湖高中、東山高中、高苑工商、能仁家商、泰山高中、青年高中及宜中。

宜蘭高中擊敗光復高中晉級12強複賽。（記者黃耀徵攝）