NBA》11月我最猛！哈登飆26分、15助攻 火箭升空西部龍頭

哈登率火箭升空。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕11月尚未輸過球的火箭今日作客印第安納，一哥哈登（James Harden）得分雖不如前幾場凶猛，仍繳出26分、15助攻優質表現，率隊以118：95大勝，拉出一波6連勝，戰績11勝3敗，暫時領先勇士0.5場勝差，獨居西部龍頭。

火箭首節就砍進5顆三分球，轟得地主溜馬七葷八素，取得35：18遙遙領先，全場最多領先對手達23分，成功上演踢館戲碼，且11月至今6戰仍是一場未敗。

哈登全場21投9中，包括三分球12投3中，手感雖不大理想，但靠著穿針引線替隊友製造不少出手機會，中鋒卡培拉（Clint Capela）20分、17籃板，射手E.戈登（Eric Gordon）3顆三分球，21分進帳，亞里札（Trevor Ariza）全場12次出手通通在三分線上，投進5記外線貢獻15分。

溜馬僅歐拉迪波（Victor Oladipo）拿下28分最佳，M.透納（Myles Turner）13分、8籃板及3阻攻，板凳出發的沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分和5籃板，但團隊命中率不及火箭，三分球也僅投進8顆，黯然在主場兵敗。

歐拉迪波。（USA TODAY）