NBA》杜蘭特登《GQ》年度人物 蕾哈娜、分身推文全解禁

杜蘭特登上GQ年度風雲人物封面。（取自GQ）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）上季轉戰勇士，助隊拿下總冠軍，也摘回自己生涯第一只冠軍戒，近日再獲得男性時尚雜誌《GQ》年度風雲人物殊榮，並接受專訪，連詹姆斯（LeBron James）、蕾哈娜全都談。

轉戰勇士第一個球季，杜蘭特拿下場均25.1分、8.3籃板、4.8助攻，獲選總冠軍賽MVP，本季延續手感，至今場均25.2分、7.5籃板、4.9助攻不亞於去年水平，勇士暫以10勝3敗小幅落後火箭0.5場勝差排名西部第2。

在今天迎戰魔術比賽前，《GQ》發表剛出爐的封面，杜蘭特以「年度冠軍」成為年度風雲人物的一員，其他入選者還有拒絕向國旗致敬的四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）、艾美獎得主柯貝爾（Stephen Colbert）和「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）。

別於「年度公民」上封面的卡佩尼克拒絕受訪，杜蘭特在印度行受訪時話題廣泛，包括勇士奪冠在系列賽關鍵的一投，還有爭冠時和對手詹姆斯、女歌手蕾哈娜的「愛恨情仇」，甚至季後用小帳號在推特為自己護航都是專訪話題。