NBA》勇士第3節之王！打倒魔術取7連勝再登西部龍頭

杜蘭特繳出21分、8助攻及7籃板。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今日因傷掛免戰牌，衛冕軍在主場與魔術交鋒，兩軍是本季聯盟最會打第3節的隊伍，勇士證明他們技高一籌，在第3節擴大領先，末節更直接打趴魔術，以110：100取得7連勝，戰績11勝3敗與火箭再度並列西部龍頭；勇士下戰將在週五（17日）於客場挑戰聯盟戰績最佳的塞爾提克。

勇士、魔術上半場戰成56：56平手，而本季兩隊賽前在第三節平均得分，勇士是32.6分、魔術29.8分，正好排在聯盟前2名；不過，勇士這回證明自己第3節之王，在易籃後較快進入狀況，並趁魔術開局出現，單節取得32：19領先，末節更最多領先對方21分，在主場把7連勝收下。

杜蘭特（Kevin Durant）繳出21分、8助攻及7籃板；K.湯普森（Klay Thompson）投進3顆三分球，攻下15分外帶4籃板、4助攻；D.格林（Draymond Green）20分、4籃板與5助攻，出手11次中8球；代替柯瑞先發上陣的李文斯頓（Shaun Livingston）16分、6助攻。

富尼耶（Evan Fournier）16分，A.戈登（Aaron Gordon）10分與10籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）20分、5籃板及4助攻，J.西蒙斯（Jonathon Simmons）13分、4籃板與4助攻，魔術團隊投籃命中率僅42％不如勇士的50％，加上下半場無法延續前兩節火力供輸，黯然在客場兵敗。