協會改選蘇嘉全搓圓仔湯？ 林德福不爽中途離席

體育署署長林德福昨日出席由立法院長蘇嘉全發起的體育協會改選協調會，但因不滿遭體壇內部抗議而中途離席。（資料照，記者張議晨攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今年在國體法三讀通過後，各單項協會預期將依法全面改選理事長，不過近來協會改選引發許多爭議，立法院長蘇嘉全昨邀集各方相關人士出席協調，但體育署署長林德福疑似因不滿近期遭到體壇內部抗議，憤而提前離席，也讓協調會最終不歡而散。

各單項體育協會曾於今年10月聚集於體育署抗議，指控體育署違法濫權。（資料照，記者王藝菘攝）

根據《蘋果日報》報導，這場會議由立法院長蘇嘉全邀集，包括中華奧會主席林鴻道、全國體育總會會長張朝國和體育署長林德福等人都有出席，但林德福對於日前體育各單項協會齊聚在體育署前抗議一事頗有微辭。

另外，蘇嘉全也建議應依照各運動單項協會屬性，在不違法的方式下，採取漸進、緩和或是試辦模式的方式進行改選，但未獲林德福同意，當下直接拿起個人物品離席，也讓蘇嘉全與在場人員都十分錯愕。據與會人士表示，蘇嘉全對林德福的說法：「聽不下去！」林德福才離席，對此林德福不願表示意見。

不過林德福今天凌晨在臉書發文：「改革竟然如此艱難，原已盤根錯節的集體結構，不斷的集結外力，內憂外患的此刻，支持體育改革的戰友們，你們還在嗎？不要懷疑我的決心…」似乎對前晚的協調會意有所指。

體總會長張朝國則表示，如果未來協會有很多原本跟體育團體沒有直接聯繫的會員加入，甚至還直接投票選舉理事長，恐影響明年即將來臨的亞運選拔與訓練作業，且這些會員未必能瞭解協會運作，對協會未來發展也將受限。

體育改革聯會則質疑，體改已經到最後階段，國體法修正也是朝野各黨共識，立法院長蘇嘉全卻在關鍵時刻要求放慢速度，體改聯在臉書發文請教蘇嘉全：「什麼是漸進式改革？」