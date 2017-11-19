NBA》狀元郎因傷無限期缺賽 咖哩小子仍看好他

七六人狀元佛爾茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人陣中狀元佛爾茲（Markelle Fultz）雖因右肩傷勢，日前無限期缺賽，而目前出賽4場平均打了19分鐘，繳出6分、2.3籃板也不盡理想，不過勇士隊一哥「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）倒認為他是個非常有潛力的新人。

七六人今年的狀元佛爾茲兩年前曾參加過勇士柯瑞在灣區辦的籃球訓練營，而柯瑞當時就看出他的潛力。「當時你馬上就能知道他將在聯盟中會有什麼樣的潛力。」柯瑞今天在投籃訓練接受NBC體育時說道。

柯瑞從佛爾茲身上所看到的潛力，七六人也看到了，這也是他們願意跟交易塞爾提克換來狀元秀籤的原因之一。佛爾茲在就讀華盛頓大學的時間，平均能拿下23.2分、5.7個籃板、5.9次助攻。

談到這位年輕新秀狀元的表現，柯瑞說：「我覺得最困難的事就是你要去面對人們對你的期望，」柯瑞說，「我不知道成為狀元是什麼感覺，也不知道該怎麼應付這種感覺，但我想那也是學習過程的一部分吧，希望他在經歷這些後仍能保持自信。」

柯瑞對於佛爾茲在NBA的職業生涯仍有很高的期望，雖然要看到兩人在場上較量還得再等一陣子，不過柯瑞仍非常期待看到佛爾茲的成長。

「我們在他進大學前就認識，如今又要在NBA跟他對決，感覺超酷。」柯瑞說道。

勇士隊柯瑞。（資料照，法新社）