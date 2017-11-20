馬術》從牽馬童到馬場老闆 金牌楊宏宇的「騎幻旅程」

馬術障礙超越團體賽冠軍馮浩源（左起）、楊子璇、楊宏宇。（STARFiSH提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕首屆馬場町馬術錦標賽昨進行團體障礙馬術賽，最終由今年全運會障礙馬術金牌楊宏宇，帶領16歲女兒楊子璇和香港14歲騎手馮浩源力抗強敵，三人皆以完美0扣點完賽，輕鬆摘下金牌。

39歲的楊宏宇，國小三年級因偶然的際遇進入馬場，受邀擔任牽馬小弟，每天在馬場打工，賺取零用錢，從此和馬術結下不解之緣。高中開始接受正規的馬術訓練、開始參加比賽，也展開人生的「騎幻旅程」。

楊宏宇參加各大國際賽，積極爭取積分。（楊宏宇提供）

楊宏宇20歲就開就開始擔任教練，教學員騎馬，也因此認識現在的股東賴嘉惠，兩人因騎馬結識，之後再2010年頂下馬場，成立格林馬術中心，本身也是物流公司創辦人的賴嘉慧表示，「經營馬場不是夢想，而是理想，培育馬術幼苗，不為了賺錢而目的，才能讓自己享受騎馬樂趣，也讓選手得到更好的教學。」

賴嘉慧奪下全運會馬場馬術金牌。（楊宏宇提供）

楊宏宇和賴嘉慧兩人成為老闆後，仍持續精進、學習，今年全運會兩人包辦馬場馬術、障礙超越個人賽的金牌，成為史上全運會同一個馬場包辦各項目金牌的紀錄，楊宏宇說，「我們一起成長，互相鼓勵，下一個目標是在印尼亞運。」

楊宏宇2014年也曾入選亞運培訓國手，但始終無緣站上亞運舞台，他坦言，「現在更能全心投入在馬術競賽，我們有堅強的團隊，讓我無後顧之憂去練習和比賽搶積分，短暫返台後，就會再前往歐洲練習和比賽，全力備戰2019的亞運會。」

楊宏宇培育過無數馬術英才，其中女兒楊子璇3歲就接觸馬術，如今已逐漸成為國內頂尖的騎手，今天在100公分障礙演出完美0扣點的表現，也和爸爸一起摘下金牌，他說，「平常就學會和馬匹溝通，從小就愛上騎馬，希望能繼續進步，和爸爸一樣成為優秀的選手。」

楊宏宇奪下全運會障礙馬術金牌。（楊宏宇提供）