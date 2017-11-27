澳職》和林智勝同隊 陳鴻文加盟布里斯本俠盜隊

陳鴻文。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2週前否認赴澳傳言，前中信兄弟投手陳鴻文如今跟上「大師兄」林智勝腳步，26日搭機、今天早上抵達澳洲，加入布里斯本俠盜隊，預計在調整一至二週比賽。

陳鴻文開季擔任中信兄弟終結者，季中轉任先發，38場出賽繳岀69.2局、2勝4敗9救援、防禦率5.81，季後因不符戰力未獲球團續約，由於兄弟「冰風暴」頻遭媒體報料，吸引廣大球迷注意，陳鴻文還一度在律師陪同下召開記者會，澄清自己的清白。

陳鴻文赴澳，除了幾位好友送行，另外甫自日本返國的樂天金鷲投手宋家豪，也現身機場為陳鴻文加油打氣。陳鴻文與宋家豪除同屬經紀公司，於WBC國家隊效力期間也互相鼓勵，培養出革命情感。宋家豪也祝福前輩陳鴻文赴澳洲打球一切順利，也找回投手丘上的霸氣。

早在11月14日即有澳洲媒體報導陳鴻文可能繼林智勝、邱品睿成為第3位俠盜隊球員，礙於當時還沒完成簽約沒公布才沒證實。布里斯本俠盜隊至今以戰績6勝1敗、高達8成57勝率排在澳職第一，台將蔣智賢所屬的雪梨藍襪隊以1.5場勝差緊追在後。

旅日樂天金鷲投手宋家豪，現身機場為陳鴻文加油打氣。（經紀公司提供）

陳鴻文在經紀人的陪同之下，將前往澳洲加盟布里斯本俠盜隊。（經紀公司提供）

球迷前往機場為陳鴻文送行。（經紀公司提供）