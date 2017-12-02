網球》球后大詹爆緋聞？台灣女網挑戰三連后未定

詹詠然。（資料照，記者張嘉明攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕網球名將詹詠然傳出八卦緋聞，2018台灣女網公開賽是否挑戰雙打三連后？答案仍未確定，大會執行長楊蕙如說：「她可是世界球后，當然希望詠然再度在國人面前留下冠軍！」

台灣最高等級職業女網賽事，2018台灣公開賽主辦單位2日舉行賽事發布記者會，台灣公開賽執行長楊蕙如宣告賽事在台北登場。（記者廖振輝攝）

台灣女網歷屆名將如雲，首屆單打封后美國老將大廉絲（Venus Williams），如今東山再起回到世界第5；第二屆單打冠軍、烏克蘭美女球星絲維托莉娜（Elina Svitolina），現也高居第6。至於2度女雙掄元的詹詠然／詹皓晴姊妹，其中詹詠然更已揮脫夏天台北世大運退賽風暴，勇奪美網大滿貫金盃、榮膺全球排名第1，近來媒體還爆料，大詹球場得意、情場也相當順利，在國內被目擊與一名肌肉年輕型男約會，形成熱門話題，只是詹家姊妹是否第三度參賽？楊蕙如則語帶保留：「我們歡迎大家來打，何況詠然現在正值巔峰，會繼續努力溝通協調。」

這項WTA巡迴賽已在台灣舉辦兩年， 2016年首屆在高雄陽明中心，隔年北上進駐台北小巨蛋後，第三屆確定明年元月27日起至2月4日（元月27至28日會外賽），破天荒移師北市和平籃球館周邊進行，主辦單位希望能整合大安運動中心、和平籃球館、和平籃球館暖身館，三館合一提供更完善、更舒適的比賽場地，讓全世界再度看到台灣最優質的賽事環境和品質。

楊蕙如表示，有別於台北小巨蛋內拆成兩個球場舉行，2018台灣女網將改到和平籃球館（中央球場），和平籃球館暖身館（第1球場、第1練習場）、大安運動中心（3樓規劃第2、第3練習場），三面練習場都互相獨立，球員比賽和球迷看比賽都不會受到干擾，賽事可以在更優質的環境下進行。

台灣最高等級職業女網賽事，2018台灣公開賽主辦單位2日舉行賽事發布記者會，台灣公開賽執行長楊蕙如（右一）、網協秘書長劉中興（左一）等貴賓宣告賽事在台北登場。（記者廖振輝攝