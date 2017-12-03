排球》北海道開季6連勝 陳建禎攻守俱佳放眼明星賽

第4セット



ヴォレアス北海道 3-1 ヴィアティン三重



6連勝‼️‼️ pic.twitter.com/TUQ8naKNuA — ヴォレアス北海道公式 （@voreas_official） 2017年12月3日

〔體育中心／綜合報導〕日本V聯盟男排二級挑戰聯賽進入第三週賽程，台灣隊長「歐告」陳建禎所屬的北海道VOREAS本週移師千葉，首戰與去年排名第五的千葉ZELVA大戰5局辛苦勝出，今對三重VEERTIEN再以3：1逆轉贏球，開季衝出六連勝佳績暫居第一，也是聯盟唯一不敗之師，陳建禎攻守穩定表現在聯盟名列前茅，有機會在本屆明星賽亮相。

昨役對上千葉ZELVA，北海道開賽勢如破竹以25：18拿下首局，第二局千葉反撲、但被北海道隊長古田史郎與加藤伊織攔網強勢擋下，連贏2局聽牌的北海道隨後遭遇苦戰，連兩局以22：25讓出勝利，雙方戰成2：2平手進入第5局決勝局，擁有主場應援優勢的千葉開局掌握領先，但北海道將攻擊重心集中在隊長古田，策略奏效以15：13拿下決勝局，以3：2（25：18、26：24、22：25、22：25、15：13）辛苦摘下五連勝。

北海道監督賽後表示球隊開賽打得相當好，攻擊與攔網皆有所發揮，但對方換人調度奏效成功提升接發穩定性，加上攔網能力相當出色，讓北海道逐漸陷入苦戰，對於團隊攻擊得分率不甚滿意，希望能找出問題於隔天的比賽作出調整。攻下全隊次高13分、2次攔網直接得分的陳建禎，賽後延續傳統繼續在粉專上介紹隊友，將同為主攻手、背號5號的家近滉一介紹給球迷認識。

今對三重VEERTIEN之戰，昨役鏖戰5局的北海道首局雖一度反撲成功，最終仍以以20：25讓出，次局北海道找回節奏以25：14拿下扳回一城，第三局三重展現優意搭配表現，但北海道隊長古田再度挺身而出，助北海道以25：16突圍率先聽牌，第4局乘勝追擊以25：21收下勝利，以3：1（20：25、25：14、25：16、25：21）贏球完成開季六連勝，陳建禎攻擊獲全隊次高13分，攔網、發球直接得分各2次，接發球成功率6成54。

新成軍的北海道VOREAS開季至今衝出六連勝高潮，以聯盟唯一不敗之師之姿暫居龍頭寶座，陳建禎累積出賽6場共23局皆為先發，攻擊得分71分、攔網直接得分15分、發球直接得分5分，總得分91分暫居聯盟第四，其中攔網直接得分15次為聯盟第二，接發成功率6成75排名聯盟第四，前三名皆為自由球員。

本屆V聯盟明星賽定於明年3月24、25日開打，將在東京大田區綜合體育館盛大舉行，票選活動已於官網正式開跑，陳建禎有機會成為首位登上日本V聯盟明星賽舞台的台灣球員。