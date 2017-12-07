SBL》張容軒延長賽暴走拿8分 率金酒開胡賞璞園2連敗

張容軒延長賽當英雄，金酒首勝開胡。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽今日在台北和平館迎來第二週賽事，首戰由桃園璞園碰上金門酒廠，兩軍全場合計發生51失誤，仍廝殺激烈並打進本季首次延長賽，金酒靠著張容軒加班奪8分，以86：80賞給璞園2連敗。

拉莫斯前役對富邦勇士繳出21分、13籃板「雙十」成績單，卻外帶8失誤，且積極度、防守態度令人不敢恭維，不過，他這回面對璞園「新台灣人」Q.戴維斯，總算在第二節拿出應有表現，拿下10分，搭配華裔球員、台法混血射手張文平11分，率金酒單節進帳27分，揮別首節9分的低檔，半場結束以36：33領先璞園。

拉莫斯和戴維斯籃下交鋒。（記者黃耀徵攝）

金酒在末節初期靠著張容軒連拿4分，握有8分領先，璞園在後頭苦追，在58.69秒靠著隊長林金榜命中二分球，僅以1分之差落後，34.96秒林金榜2罰中1，戰成70：70平手，且張文平又被吹進攻犯規，不過，林金榜與金酒蘇奕晉都無法把握機會，得在延長賽分勝負。

林金榜延長賽4分04秒卻受傷提前下場，金酒則拿出絕佳表現，尤其張容軒的8分進帳更是關鍵，金酒取得本季首勝。拉莫斯29分、18籃板；張文平投進3顆三分球，攻下16分外帶6籃板、4助攻、5抄截；張容軒扮演贏球大功臣，在延長賽拿到8分，全場24分、6籃板。

本季璞園雖補進簡偉儒、蕭順議，而培養有成的李啟瑋仍是不動先發得分後衛，此仗投進6顆三分球，攻下20分；替補上陣的簡偉儒面對前東家也挹注13分，Q.戴維斯9分、13籃板、2助攻、3抄截及3阻攻；簡浩11分、8籃板和6助攻，他們此仗二分球命中率僅31％，且延長賽無人能挺身而出，黯然吞連敗。