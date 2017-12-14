SBL》奈維爾救火無效！ 璞園13顆三分球、破百分教訓裕隆

裕隆納智捷奧斯汀受傷，奈維爾（右）臨危受命。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆洋將奧斯丁日前因傷得休兵1個月以上，今日中午抵達台灣的「救火洋將」奈維爾晚間隨即上陣面對璞園，但發揮並不理想，而璞園全場還砍進13顆三分彈，且全隊都有得分進帳，以104：83賞給裕隆2連敗，璞園也收下2連勝。

璞園首節打得荒腔走板，以14：25落後裕隆，但第2節璞園眾將隨即回神，「新台灣人」戴維斯單節8分進帳，好友簡浩單節4投全進，包括2顆三分球，貢獻10分，攜手率隊在次節打出35：19攻勢，以49：44領先進入下半場。

易籃後，璞園火力持續噴發，改由積極栽培的射手李啟瑋單節8分，且全隊在第3節共投進5顆三分球，持續把領先差距擴大，全場更直接轟破百分，喜迎2連勝。

璞園此仗三分球23投13中，命中率逾50％，禁區還有Q.戴維斯坐鎮，他在開幕戰對台啤攻下22分後，整體表現雖有些低迷，今日找回水準表現，貢獻全場最高23分、11籃板，第2節大爆發的簡浩挹注13分，施晉堯11分、彭俊諺11分，且全員都有得分進帳。

奈維爾首戰尚未進入最佳狀況，全場16投僅5中，攻下10分、8籃板與4助攻，胡凱翔11分、呂政儒12分、柯旻豪14分。

桃園璞園建築戴維斯（中）。（記者陳志曲攝）