高球》菁英訓練營週六開訓 「潘政琮練習果嶺」亮相！

旅美好手潘政琮（左2）返台舉辦菁英訓練營，全國花園球場總經理吳憲紘（左1）和澳洲籍教練東尼（右2）、希恩全力協助。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕旅美高球好手潘政琮連續第3年，利用年底休兵期舉辦青少年選手訓練營，明天起連著兩天在苗栗全國花園球場，帶領12位菁英選手，體驗「美巡賽的一天」。

潘政琮今天在記者會上表示，這是第3年舉辦訓練營，這3年來感謝全國花園球場大力支持，讓他可以自己想要的方式呈現這個訓練營，希望在未來繼續與全國花園球場一同努力，為台灣青少年高爾夫選手做出貢獻，幫助他們實現自己的夢想。

今年的潘政琮菁英訓練營邀請了12位國內青少年好手，其中包括今年在美國業餘女子錦標賽表現出色的吳佳晏在內。除了潘政琮現身說法，他還邀請了合作多年的澳洲籍教練東尼（Tony Mahoney）和專業高爾夫體能訓練博士希恩（Sean Horan）一同來台，加入指導的行列。

旅美好手潘政琮（左）與全國花園球場總經理吳憲紘，共同為「潘政琮訓練果嶺」揭牌。（記者趙新天攝）

潘政琮說：「今年的訓練營有3個重點，第1是讓青少年選手得到正確的球技基礎和觀念。第2是以美巡賽的1天為主題，讓學員體驗到美巡賽選手的忙碌，讓他們有所覺悟，同時保持著一直挑戰的勇氣。第3則是藉由這次訓練營讓我能拉近與這些學員的關係，未來我會提供必要的協助。」

他強調，這幾年舉辦訓練營的目標，希望未來5年內可以看到另1位台灣的男選手能打進Web.com 巡迴賽，甚至美巡賽，與他一同奮鬥。未來8年內能有更多台灣男、女選手進入美國大學校隊，從大學畢業進入世界各大巡迴賽發光發熱。

全國花園球場總經理吳憲紘表示，這些年看著潘政琮的成長和變化，深知在美巡賽當選手很不容易，很開心能與小潘再次合作。

他與潘政琮也為即將在明年春天完工的「潘政琮練習果嶺」舉行揭牌儀式。這座球新設計的果嶺是依照潘政琮的構想和訓練需求而設計的美式果嶺，有較多層次變化，面積相當寬廣，最長推桿距離可達60碼，將成為潘政琮返台的訓練基地，和青少年選手培訓場所，未來在全國花園球場舉辦的國際賽事也能讓各國選手有充分練習的空間。

潘政琮希望這次訓練營能讓學員收穫滿滿。（記者趙新天攝）

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