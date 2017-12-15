刷新紀錄！費德爾睽違10年 第4次榮獲BBC最佳海外運動員

費德爾今年重返網壇，他拿下第8座溫布頓冠軍時，親吻摘金的感動心情。（資料照，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕近日獲得2017「瑞士年度運動員獎」的費德爾（Roger Federer），在今年BBC舉辦的運動員投票中，他從6名入圍競爭者中脫穎而出，獲選「最佳海外運動員」，生涯第4次獲此殊榮，並讓他擊敗拳王阿里（Muhammad Ali）及牙買加閃電博爾特（Usain Bolt）的三次紀錄。

綜合媒體報導，費德爾經過6個月的休養，今年復出重返網壇橫掃7冠，包括澳網、溫布頓雙料大滿貫，將自己的四大賽男單金盃往19座邁進。費德爾在本季賽事季中拿下52勝5敗，以年終排名第二結束這個賽季。

費德爾今年不僅橫掃網壇，也榮獲許多殊榮。他不僅第10次獲得「瑞士年度運動員獎」，甚至在英國獲得「BBC最佳海外運動員獎」，這次是他暌違10年第四度奪獎。其他共同入圍的運動員，包括愛國者明星四分衛布雷迪（Tom Brady）、美國摘金泳將雷德基（Katie Ledecky）、世錦賽100公尺跨欄金牌皮爾森（Sally Pearson）、輪椅競速名將麥克法登（Tatyana McFadden）及飛鏢世界排名第一的范格文（Michael van Gerwen）。

費德爾表示，「很榮幸我再度被BBC選為海外最佳運動員」，當他每次來到英國，英國人熱情的支持令他印象深刻，他對其他優秀的運動選手感到惋惜，但能一同入圍他感到相當震撼及開心。