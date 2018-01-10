NBA》誰能比他們慘？快艇主帥無奈傷兵爆棚

快艇主帥瑞佛斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇目前傷兵滿營，包括一哥葛瑞芬（Blake Griffin）、貝佛利（Patrick Beverley）、加林納里（Danilo Gallinari）、特奧多西奇（Milos Teodosic）和A.瑞佛斯（Austin Rivers）等人皆因傷缺陣，面對如此艱難的情況，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）無奈回應。

「這是個好問題，我也希望自己能有答案，但是我沒有答案。」瑞佛斯表示自己不敢相信本賽季會有如此多位主力球員無法上場，「這有一百萬個理論。」

「我希望所有人能把更多時間放在籃球上。」儘管瑞佛斯了解這並非全部原因，但他仍希望球隊能共度難關。瑞佛斯說：「有時候只是一些奇怪的傷病，但今年確實太多了，我真的沒有答案，也沒有任何線索，現在聯盟中有太多傷兵了。」

本季聯盟傳出許多嚴重傷病，也有諸多球隊面臨主力球員無法上場的情況，包括火箭的哈登（James Hardan）、保羅（Chris Paul），馬刺的雷納德（Kawhi Leonard），勇士日前才歸隊的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等等。

瑞佛斯認為，現今的NBA球員與自己球員時代相比，速度更快、塊頭更大，身體也更強壯了，他非常欽佩球員們的努力，但同樣懷疑這是否會讓他們過度疲勞，此外瑞佛斯相當清楚，已經沒有任何一支球隊的傷兵問題比快艇更嚴重了。

葛瑞芬日前頭部遭肘擊導致腦震盪。（資料照，美聯社）