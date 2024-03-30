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NBA》熱火狂勝60分創紀錄 拓荒者探花正負值「-58」寫史上最慘

2024/03/30 10:52

熱火明星中鋒艾德巴約（中）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部第七的熱火今天在主場迎戰西部倒數第二的拓荒者，熱火全場6人得分上雙、四人得分破20分，幫助熱火以142比82大勝對手。拓荒者慘輸熱火多達60分，而且2023年選秀探花韓德森（Scoot Henderson）全場正負值為「-58」，更寫下史上最糟紀錄。

熱火隊首節打完領先10分，第二節熱火單節打出45比21的比分，上半場打完就以74比40領先。易籃後，熱火持續猛攻，最多領先到60分之多，終場熱火賞給拓荒者本季最難堪的敗仗，也是熱火隊史勝分差最大的一場勝利。

熱火以中鋒T.布萊恩（Thomas Bryant）替補拿本季新高的26分、外帶11籃板，艾德巴約（Bam Adebayo）交出21分12籃板9助攻的準大三元表現，羅齊爾（Terry Rozier）22分6助攻，前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）20分6籃板，米爾斯（Patty Mills）17分，小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）12分。熱火團隊命中率高達58.7％（92投54中）。

根據《美聯社》指出，熱火今天贏拓荒者60分，打破隊史在1994年12月29日以43分差擊敗快艇的紀錄，成為隊史單場勝分差最多的比賽。

拓荒者以韓德森20分最佳，但他全場正負值「-58」創史上最糟。中鋒艾頓（Deandre Ayton）18分8籃板。

拓荒者韓德森（中）。（美聯社）

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