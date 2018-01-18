羽球》台將落難日 王子維、盧敬堯／楊博涵都遭逆轉淘汰

王子維。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名11的「羽球王子」王子維今日在馬來西亞羽球大師賽男單次輪遇上丹麥維汀哈斯，出現開高走低狀況，以21：16、22：24、12：21落敗，無緣晉級8強；我國男雙盧敬堯／楊博涵也是先盛後衰，以21：18、19：21、14：21栽在中國第2種子李俊慧／劉雨辰拍下。

王子維與維汀哈斯生涯共有4次交手經驗，各取2勝。王子維首局取得不錯的開始，即便對手後頭追得很緊，他仍先馳得點；次局，王子維陷入1：5落後，一度被對手擴大差距，他不放棄一度追至12：15、15：17，還能超越對手，卻錯過2次賽末點機會，在關鍵第三局又佔不到便宜，後頭狀況更是急轉直下遭淘汰。

男雙搭檔盧敬堯、楊博涵。（資料照，記者林正坤攝）

世界排名12的盧敬堯／楊博涵首輪夜戰至昨晚11點左右才勝出，楊博涵賽後還被抽到驗尿。兩人今日得在下午次輪遇上李俊慧／劉雨辰，「盧楊配」去年在澳洲公開賽，曾苦戰3局扳倒此組中國強敵。

盧敬堯／楊博涵首局與對手你來我往，仍在取得兩個局末點後，搶先拿到1局，次局被對手扳平戰局，決勝局雖試圖力挽狂瀾，仍無力回天。

其餘台將部份，女單白馭珀以11：21、11：21不敵馬來西亞、2015年世青冠軍「天才少女」吳堇溦；混雙王齊麟／李佳馨16：21、8：21輸給馬來西亞吳順發／賴潔敏；李洋／許雅晴14：21、12：21敗給中國混雙頭號種子王懿律／黃東萍。

除了戴資穎即將登場，男雙陳宏麟／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒及女雙姜凱心／洪詩涵都也在下午5點過後陸續出賽，期盼能再添8強門票。