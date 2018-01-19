NBA》飆風玫瑰傷癒歸隊 I湯致勝罰球終止騎士四連敗

I.湯瑪斯拿下全隊最高21分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在自家主場迎戰魔術，原本一路領先，卻在末節遭扳平，決勝節靠著I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）關鍵罰球及全場最高21分、4助攻，終場以104：103險勝，終止四連敗。

上半場結束騎士握有20分絕對領先優勢，第三節魔術後來居上，A.戈登（Aaron Gordon）連續射進兩顆三分球，隨後還和裴頓（Elfird Payton）聯手上演空中接力灌籃，漸漸追上騎士。

第四節魔術J.西蒙斯（Jonathon Simmons）、畢勇伯（Bismack Biyombo）接連得分，帶出一波6：0攻勢，麥克（Shelvin Mack）在最後31秒跳投出手超前比數。

魔術裴頓（左）。（USA TODAY Sports）

末節最後30秒騎士落後一分，洛夫試圖灌籃遭到干擾，隨後I.湯瑪斯切入吸引防守者犯規，兩罰全中要回領先，魔術並沒有掌握住下一波進攻，最後騎士以1分之差險勝。

此役I.湯瑪斯先發上陣，拿下全隊最高21分，詹姆斯則有16分、5籃板、6助攻，而傷癒回歸的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）為了保險起見僅上場13分鐘，就繳出了9分、3籃板成績。

A.戈登（右）。（USA TODAY Sports）

詹姆斯。（美聯社）

羅斯（右）今天傷癒歸隊。（美聯社）