澳網》謝淑薇首盤狂勝 澳網推特High翻了

謝淑薇全場壓制柯珀。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台灣女單一姐謝淑薇今天在澳網16強與前世界球后柯珀(Angelique Kerber)交手,首盤毫無懼色以6:4拿下,這不但是柯珀在本屆澳網輸掉的第一盤,更是謝淑薇邁向8強的重要一步,澳網官方推特也對謝淑薇的表現感到驚艷,在謝淑薇拿下首盤後更新比賽內容,並用「無所畏懼」來讚美她的好表現。

此外,澳網官方推特還放上圖卡,表示謝淑薇勝率大幅提升,官網顯然是看走眼,一改賽前寫下謝淑薇直落二出局的預測。

Can Su-Wei Hsieh go on with her incredible run after taking the first set?@TennisAusGIG thinks so! #AusOpen pic.twitter.com/Khb8pTGBP6 — #AusOpen (@AustralianOpen) 2018年1月22日

The definition of sorry not sorry!



Kerber drops her first set of the #AusOpen against Su-Wei Hsieh. Where to from here? pic.twitter.com/zcV5jkxpf2 — #AusOpen (@AustralianOpen) 2018年1月22日